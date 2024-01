© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha deciso di reclutare 150 giudici per accelerare la gestione delle procedure relative agli appelli presentati dai migranti contro la deportazione in Ruanda. Tali giudici riceveranno formazione aggiuntiva e verranno pagati di più per lavorare la sera o nei fine settimana, come riferisce il quotidiano "The Times". (Rel)