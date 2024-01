Mar Rosso: Dombrovskis, monitoriamo situazione, abbiamo strumenti per affrontare choc su prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta monitorando attentamente la situazione di crisi nel Mar Rosso per far fronte a possibili effetti sui prezzi dell'energia. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles. "Stiamo monitorando la situazione molto da vicino. In ogni caso, siamo già usciti da uno choc energetico. L'Ue ha fatto molto per rafforzare la propria resilienza in termini di energia e ridurre le proprie dipendenze strategiche in quest'area, e abbiamo a disposizione degli strumenti, tra cui il Repower Eu, per far fronte a eventuali necessità", ha dichiarato. (Beb)