Mar Rosso: portavoce Houthi, risposta ad attacchi Usa e Regno Unito “è inevitabile”

- La risposta dei ribelli sciiti yemeniti Houthi, sostenuti dall’Iran, agli attacchi statunitensi e britannici nello Yemen “è inevitabile”. Lo ha detto Yahiya Sarie, portavoce del gruppo Houthi, in una dichiarazione sul suo account ufficiale su X (precedentemente noto come Twitter). "Le forze navali Houthi hanno effettuato un'operazione militare prendendo di mira (ieri) una nave americana (in realtà battente bandiere delle Isole Marshall, ma di proprietà statunitense) nel Golfo di Aden con una serie di missili navali che hanno colpito il bersaglio direttamente e con precisione. Le forze armate yemenite (degli Houthi) considerano tutte le imbarcazioni e le navi da guerra statunitensi e britanniche che partecipano all'aggressione contro il nostro Paese come obiettivi ostili", si legge nella dichiarazione. "La risposta a gli attacchi statunitensi e britannici è inevitabile. Ogni nuovo attacco non rimarrà senza risposta. Il gruppo Houthi continua a portare avanti le sue operazioni militari per impedire la navigazione israeliana nel Mar Arabo e nel Mar Rosso, fino a quando non cesserà l'aggressione e non sarà tolto l'assedio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza", ha aggiunto Sarie.(Cae)