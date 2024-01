Roma: rapina donna a Torpignattara, rintracciato grazie a foto conversazioni, arrestato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva picchiato, legato e rapinato una donna nel quartiere Torpignattara, a Roma, ma le foto delle conversazioni via messaggio salvate dalla vittima hanno permesso di rintracciarlo e arrestarlo. Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 40enne italiano, di origini portoghesi, indagato per rapina aggravata ai danni di una giovane donna. I fatti risalgono allo scorso 22 dicembre, quando nel tardo pomeriggio è arrivata una chiamata al 112 che segnalava la presenza di una donna che chiedeva aiuto dalla finestra in una via di Torpignattara. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno trovato la ragazza chiusa nel bagno con le mani legate da una fascetta da elettricista. La donna ha raccontato agli agenti che si prostituiva in quell’abitazione e che usava, per trovare clienti, un sito di incontri. Tramite quel sito, la donna aveva conosciuto un uomo, con il quale aveva concordato, tramite messaggio, un appuntamento per quel giorno. Appena la ragazza ha aperto la porta al nuovo cliente, tuttavia, questo l’ha subito aggredita e immobilizzata, legandole le mani con delle fascette. L’uomo l’ha successivamente minacciata di morte se non gli avesse consegnato tutto il denaro che aveva. La vittima gli ha quindi indicato dove teneva i soldi, circa 35 euro. Prima di fuggire col denaro e i cellulari della ragazza, l'uomo l’ha chiusa a chiave nel bagno. (segue) (Rer)