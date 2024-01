Roma: rapina donna a Torpignattara, rintracciato grazie a foto conversazioni, arrestato 40enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Determinanti per le indagini sono stati gli screenshot delle conversazioni salvati dalla vittima fin dal primo contatto con il cliente. È stato proprio grazie a uno di questi che gli investigatori hanno potuto dare un nome al sospettato. Questo e altri riscontri investigativi hanno consentito ai Pubblico ministero della Procura di Roma di chiedere e ottenere, dal Giudice per le indagini preliminari, l'emissione di una misura cautelare a carico del 40enne italiano, di origini portoghesi. Gli agenti del commissariato Porta Maggiore, dopo una serie di accertamenti e appostamenti, hanno trovato l’uomo nel comune di Sutri, in provincia di Viterbo. Dopo gli atti di rito il 40enne è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria. (Rer)