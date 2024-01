Giappone: Fukushima, Tepco riprenderà a febbraio lo scarico dell'acqua contaminata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dello scarico nell'oceano, l'acqua stoccata per anni nelle vicinanze della centrale di Fukushima viene trattata per rimuovere la maggior parte degli elementi radioattivi, ad eccezione di quantitativi residui di trizio, un isotopo dell'idrogeno che deve essere diluito perché difficile da filtrare. I livelli di trizio nelle acque circostanti al punto di immissione nell'oceano hanno rispettato gli standard predefiniti e sono al di sotto delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità per la qualità dell'acqua potabile, ha affermato oggi Matsumoto. Il piano ha ricevuto il via libera dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), che continua a supervisionare le operazioni, ma continua a destare polemiche e preoccupazioni tra diversi Paesi della regione. A seguito dell'avvio delle operazioni di scarico, Cina e Russia hanno vietato le importazioni di prodotti ittici dal Giappone. (Git)