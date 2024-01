Romania: premier Ciolacu chiede rapida soluzione problemi trasportatori e agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, ha chiesto al ministero dei Trasporti e al ministero dell'Agricoltura, in dialogo diretto con i rappresentanti dei trasportatori e degli agricoltori di elaborare al più presto gli atti normativi necessari per risolvere i problemi segnalati dai manifestanti. Ieri, i ministri hanno presentato il calendario di approvazione delle bozze legislative, di modo che, nelle prossime riunioni, siano adottate anche le prime decisioni con misure concordate a sostegno degli agricoltori e dei trasportatori. L'Autorità di vigilanza finanziaria ha informato che sta già lavorando su una serie di misure che ridurranno le tariffe auto obbligatorie (Rca), soprattutto per coloro che non provocano incidenti. Per quanto riguarda il settore agricolo, il ministro dell'Agricoltura, Florin Barbu, e i rappresentanti delle associazioni del settore hanno concordato su numerose richieste inoltrate dagli agricoltori, tra cui la concessione d'urgenza dei pagamenti rimasti in sospeso, il risarcimento delle perdite subite a causa delle importazioni di cereali dall'Ucraina e l'aggiornamento del valore degli aiuti di Stato relativi al rimborso delle accise sul gasolio acquistato e utilizzato nel comparto agricolo. (Rob)