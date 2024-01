Sardegna: Confartigianato, si dimette la presidente regionale Maria Amelia Lai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, ha presentato questa mattina le dimissioni dalla carica di Presidente per candidarsi alle prossime elezioni regionali della Sardegna. Rappresenterà l’Associazione, fino all’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente Regionale, Fabio Mereu, attuale Vicepresidente Vicario Regionale e Presidente di Confartigianato Imprese Sud Sardegna. Mereu, 47 anni, imprenditore cagliaritano del trasporto persone (Mereu Autolinee), fondatore di Playcar Carsharing, Mereu, è in Associazione da oltre 25 anni. (Rsc)