© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alpi e Prealpi cielo poco nuvoloso , verso il tardo pomeriggio-sera tendenza a velato. Su Pianura e Appennino in prevalenza nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie, in parziale sollevamento in giornata, verso il tardo pomeriggio-sera aumento della nuvolosità. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in calo. In Pianura minime tra -4 e -1°C, massime tra 3 e 9°C. (Rem)