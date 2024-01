Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un impegno dedicato all'informazione e alla comprensione di fatti e avvenimenti" Lara Magoni

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)Il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e giovani, Lara Magoni, interviene alla conferenza stampa di presentazione dei World Transplant Winter Games, i Giochi Mondiali Invernali dei Trapiantati di organi e tessuti giunti alla 12 esima edizione.Palazzo Lombardia, ingresso N1, sala stampa, 11° piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12)Il sottosegretario alla Presidenza d con delega allo Sport e ai Giovani, Lara Magoni, visita l'azienda One Day a Milano, una start up che opera a contatto con i giovani. Nell'occasione Magoni incontra il vicepresidente nazionale del Gruppo Giovani di Confcommercio, Paolo De Nadai. One Day, viale Cassala, 30 (ore 15:30) Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, visita il Centro di aggregazione giovanile (Cag) Labirinto che si rivolge ai ragazzi dai 14 ai 20 anni.Cag Labirinto via Don L. Sturzo, 11 Cernusco sul Naviglio /Mi (ore 17:30)VARIEPress preview della mostra: Giulia Mangione. The FallPalazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 11)Mercato & dintorni: cosa c’è nel 2024 dell’acciaio italiano, primo appuntamento dell’anno con i webinar di siderweb. Intervengono: Antonio Gozzi (Duferco e Federacciai); l'analista Achille Fornasini (siderweb e Università degli Studi di Brescia)Diretta streaming (ore 11)Conferenza stampa di lancio di Mediobanca premier. Intervengono: Alberto Nagel, AD Mediobanca; Francesco Saverio Vinci, Direttore Generale e Responsabile Wealth Management Mediobanca; Gian Luca Sichel, AD CheBanca!; Lorenzo Bassani, Direttore Generale CheBanca!.Mediobanca, via Filodrammatici, 3 (ore 11:30)Incontro (in)formativo e di confronto su "Violenza di genere, narrazioni, azioni. Come la si racconta e quanto si fa per contrastarla”.Teatro IED, Via Pompeo Leoni 3 (ore 16)In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, seminario "Racconto della Shoah e linguaggi ostili. Contrastare i pregiudizi in classe", organizzato dal Centro di ricerca sulle Relazioni interculturali e dalla Facoltà di Scienze della formazione Università Cattolica. Interviene, tra gli altri, il presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, Roberto Jarach.diretta streaming (ore 16:30)Triennale Milano presenta il libro Riccardo Dalisi. La sedia del cece a cura di Gabriele Neri, edito da Corraini.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18) (Rem)