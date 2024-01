Roma: Proietti (Pd), Meloni conceda deroga superbonus a residenti dopo incendio Colli Aniene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni conceda una proroga dei termini conclusivi delle opere del Superbonus del 110 per cento fino a dicembre 2024 a tutela dei residenti di Colli Aniene, a Roma, vittime dell'incendio dello scorso 2 giugno. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico al Municipio Roma IV, Federico Proietti. In una nota, Proietti spiega: "Oggi, in qualità di capogruppo del Pd del Municipio Roma IV, ho partecipato al sit-in a Largo Goldoni organizzato dai residenti di Colli Aniene, vittime del rogo del 2 giugno scorso che ha devastato l'edificio dove vivevano. I cittadini - aggiunge - stanno manifestando per chiedere al Governo una deroga alla scadenza del termine per i lavori del bonus 110 che li metterebbe al riparo dal rischio di dover sostenere, oltre ai costi derivanti dall'incendio, quelli relativi al 110 stesso. Chiediamo a Meloni di prevedere una proroga dei termini conclusivi delle opere del Superbonus 110, fino al dicembre 2024 in regime di cessione del credito. Il governo eviti ai residenti rimasti senza casa un'amara beffa che avrebbe tutto il sapore di un accanimento nei confronti di chi non ha alcuna colpa", conclude Proietti. (Com)