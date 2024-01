Scuola: Manzi (Pd), liceo del made in Italy sonoramente bocciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una proposta propagandistica, fatta di corsa e calata dall'alto: il liceo del made in Italy è un flop bocciato da famiglie, docenti e dirigenti scolastici a dimostrazione che le riforme della scuola ispirate alla propaganda non funzionano". Lo afferma Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito democratico. "Una riforma destinata a oltre 400 istituti in tutta Italia che ha registrato le critiche di molti collegi dei docenti e un numero basso di adesioni: mancano regolamento, definizione delle discipline del triennio, profili post-diploma - prosegue la parlamentare -. Ma, soprattutto, si mette a rischio l'ottima esperienza del Liceo economico sociale (Les) che rappresenta una realtà consolidata che raccoglie il favore di studenti e famiglie certificato dall'alto numero delle iscrizioni. Le riforme vanno costruite con il mondo della scuola e non contro. Ci troviamo di fronte all'ennesima misura spot che non tiene conto dei percorsi che già esistono come quelli previsti dall'istruzione tecnica, con particolare riferimento alle relazioni internazionali e al marketing, o a quelli che si svolgono negli istituti professionali. Un fallimento su tutta la linea, l'ennesimo in materia di scuola che dimostra la confusione del ministro Valditara. Sono ancora in tempo - conclude Manzi - per correggere il tiro". (Rin)