Ue: De Croo, 2024 anno cruciale, se sarà di nuovo "America first" allora sarà "Europa da sola"

- Il 2024 sarà un anno cruciale: "la posta in gioco per l'Europa sarà molto alta, così come per l'Occidente": lo ha dichiarato il primo ministro belga, Alexander De Croo, nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Un anno in cui le nostre democrazie e libertà saranno messe alla prova. Non solo con le elezioni per questo Parlamento, ma anche per il Congresso e la presidenza degli Stati Uniti", ha aggiunto. Se il 2024 porterà di nuovo "l'America first", sarà più che mai "l'Europa da sola", ha poi annunciato De Croo. "Non dobbiamo temere questa prospettiva. Dovremmo abbracciarla, ponendo l'Europa su basi più solide. Più forte, più sovrana, più autosufficiente. Un'Europa che dia risultati e faccia la differenza nella vita delle persone. Proteggendole, rafforzando l'economia e preparando il futuro comune europeo. La presidenza belga vuole contribuire a questo sforzo", ha concluso il premier belga (Beb)