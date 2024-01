Catania: sgominata banda di ladri, nove misure cautelari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impulso determinante alle attività investigative si è avuto il 30 giugno 2021, dopo un doppio furto in abitazione realizzato in San Giovanni la Punta, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. La disamina delle videoregistrazioni delle telecamere hanno permesso ai militari di rilevare l’autovettura, una Opel Corsa nera, utilizzata dalla banda, per compiere i reati e da questo dato poi risalire a colui, E. Zappalà, che l’avrebbe noleggiata proprio per portare a termine i due fatti criminosi. A quel punto, ricostruendo il percorso seguito dall’automobile dopo i furti, si è passati ad accertare chi fossero i soggetti che sarebbero stati coinvolti nella successiva fase della ricettazione, individuando una gioielleria di viale Mario Rapisardi gestita da due fratelli catanesi, V. Salamone Vincenzo e G. Salamone a cui si attribuisce il ruolo di coloro che, dopo essersi accertati dell’autenticità dell’oro, avrebbero provveduto a ripulire i monili da pietre e da possibili altri inserti non di loro interesse, per rendere più difficoltoso un possibile riconoscimento da parte delle vittime, per poi procedere, dopo la pesa al “netto”, al pagamento in contanti in favore degli autori dei furti. Nel complesso, sono stati contestati agli odierni indagati 12 furti in abitazione, che hanno approssimativamente fruttato alla banda introiti per 120.000 euroo, quale provento sia della vendita dei monili trafugati, sia di altri oggetti di valore quali borse da donna griffate, zaini, televisori e personal computer portatili. A riscontro del quadro indiziario, vi è stato, il 20 dicembre 2021, l’arresto in flagranza, con correlato rinvenimento di refurtiva, quali oggetti preziosi di varia natura , tra cui orologi per un valore di 15.000 e di 4.600 euro in contanti, nonché di arnesi atti allo scasso e di un flex ,operato dai Carabinieri di San Giovanni la Punta a seguito del furto in un appartamento ubicato nel quartiere di San Giovanni Galermo, da parte di quattro degli indagati, ovvero di C. S. Passalacqua, P. Scuderi, M. L. Sturniolo Massimo Luigi ed E. Zappalà, atto che di fatto ha bloccato il progredire dell’attività delittuosa. (Rin)