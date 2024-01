Russia-Niger: premier ad interim Zeine in visita a Mosca, a seguire sarà in Turchia, Iran e Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro nominato dalla giunta del Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, si trova nella capitale russa, Mosca, per colloqui volti ad approfondire i legami economici e militari tra i due Paesi. Lo riferisce il sito d'informazione francese "Mondafrique", secondo cui Zeine visiterà anche la Turchia, l'Iran e la Serbia. Nella sua visita Zeine è accompagnato dal ministro della Difesa, Salihou Mody, e dai ministri del Petrolio e del Commercio. La giunta del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), la giunta militare al potere a Niamey, sta cercando di diversificare le sue partnership per aggirare le dure sanzioni da parte dei suoi vicini dell’Africa occidentale. (Res)