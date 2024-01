Serbia: presidente Partito progressista, Parlamento sarà costituito “entro i termini legali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il presidente del Partito progressista serbo (Sns), Milos Vucevic, ha dichiarato che il nuovo Parlamento di Belgrado sarà costituito "entro i termini legali di 30 giorni", i quali "decorrono già da venerdì 12 gennaio". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Dopo la seduta della presidenza del partito Sns, il ministro della Difesa uscente ha affermato che il partito da lui guidato ha ottenuto "la maggioranza assoluta in 54 su 66 municipalità e città" del Paese coinvolte nel voto di dicembre e che non è risultato la maggior forza politica solo nella città di Novi Pazar. Vucevic ha poi ribadito che alle discussioni sulla formazione del nuovo governo sarà invitata la lista dell'Alleanza degli ungheresi della Vojvodina e che ci saranno colloqui con i Socialisti, i partiti che rappresentano la minoranza bosniaca ed altri. Il leader del Partito progressista ha infine sottolineato che durante la riunione non si è discusso sul nome del possibile incaricato a formare il nuovo governo, né su quello del nuovo presidente del Parlamento serbo. Oltre a Vucevic, alla seduta della presidenza hanno partecipato quasi tutti i funzionari del partito, tra cui l'attuale premier Ana Brnabic e il ministro delle Finanze Sinisa Mali. (Seb)