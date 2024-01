Ue: De Croo, l'Europa non può diventare un museo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa non può diventare un museo economico. Lo ha dichiarato il premier belga Alexander De Croo nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Una delle sfide più grandi che ci attendono è quella di mantenere l'economia europea forte e vivace. Se vogliamo rimanere un continente innovativo, creativo, ricco di capitali e produttivo, dovremo cambiare marcia", ha affermato il capo del governo belga. "Gli Stati Uniti hanno dato alla loro industria una gigantesca spinta fiscale. Un bazooka da 1.200 miliardi di dollari di sussidi che sta facendo vacillare anche i maggiori Stati membri europei. Dall'altra parte, vediamo la Cina rafforzare la sua presa sul mercato mondiale. L'unico modo per non farsi schiacciare è far rivivere lo spirito del grande Jacques Delors" e quindi "aprire i mercati del futuro alla concorrenza europea. Energia, digitale, intelligenza artificiale, difesa e mercati dei capitali", ha detto De Croo. "Il problema è che l'Europa è forte nell'innovazione, ma è debole" nel far crescere e prosperare "queste innovazioni". "I nostri giovani imprenditori oggi faticano a portare le loro idee sul mercato. Hanno difficoltà a trovare capitale di rischio, a far crescere la loro attività e a conquistare nuovi mercati. Dobbiamo aiutarli a passare da 'inventato in Europa' a 'sviluppato in Europa', fino a 'prodotto in Europa'. Per fare questo, non bastano solo alcune sacche di capitale in poche città europee. Abbiamo bisogno che l'intera Europa si trasformi in un unico grande mercato dei capitali, accessibile a tutti i giovani imprenditori da Stoccolma a Napoli, da Dublino a Sofia", ha poi aggiunto. "Per questo motivo la presidenza belga ha chiesto all'ex primo ministro italiano, Enrico Letta, di presentare una relazione per dare nuovo slancio al mercato unico europeo", ha concluso De Croo. (Beb)