- La forza militare è diventata il tema principale nella costruzione dei rapporti internazionali. Lo ha dichiarato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, intervenendo in una riunione incentrata sul nuovo concetto di sicurezza nazionale e dottrina militare del Paese. "Sfortunatamente, siamo tornati ai tempi in cui la forza militare è diventata l'argomento principale nella costruzione di relazioni interstatali", ha detto Lukashenko. In particolare, il leader bielorusso ha osservato che nel Medio Oriente "le minacce di utilizzare armi nucleari sono state lanciate quasi immediatamente dopo l'escalation del conflitto". "Come spesso accade, queste dichiarazioni non sono state seguite dalle sanzioni dell'Occidente civilizzato", ha aggiunto Lukashenko. (Rum)