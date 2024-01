Usa: Trump si impone sugli altri candidati repubblicani in Iowa, secondo DeSantis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha commentato l'esito del voto già nella serata di ieri, dichiarando di sentirsi “onorato e rinvigorito” per la vittoria. Parlando all’emittente “Fox News”, Trump ha detto di sentirsi “benissimo: sono onorato e mi sento forte per il mio Paese”, e si è poi complimentato con gli elettori dell'Iowa e con i suoi avversari. "Ora credo davvero che sia il momento per tutti, e per il nostro Paese, di superare le divisioni", ha detto Trump. L'esito dei caucus è stato commentato tra gli altri dal presidente Joe Biden, secondo cui è ormai chiaro che Trump è il "chiaro favorito" dell'opposizione in vista delle elezioni presidenziali. La vittoria di Trump è stata salutata come un traguardo "storico e decisivo" dal presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, secondo cui il voto “dovrebbe rafforzare la coesione all’interno del Partito repubblicano, così da ottenere la vittoria finale a novembre”. Soddisfatta anche la deputata conservatrice Marjorie Taylor Greene, della Georgia, secondo cui la rielezione di Trump alla Casa Bianca segnerebbe l'avvio di "espulsioni di massa" dei circa 3,8 milioni di immigrati entrati illegalmente negli Stati Uniti dall'inizio del 2021, quando si è insediato l'attuale presidente, Joe Biden. (segue) (Was)