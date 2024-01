Usa: Trump si impone sugli altri candidati repubblicani in Iowa, secondo DeSantis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caucus di ieri hanno segnato anche la fine della campagna presidenziale dell'imprenditore e giornalista statunitense di origine indiana Vivek Ramaswamy, che ha ritirato la propria candidatura dopo aver ottenuto in Iowa solo il 7,7 per cento dei consensi. Ramaswamy ha annunciato il proprio sostegno alla candidatura di Trump, cui del resto aveva più volte espresso il proprio appoggio già nei mesi scorsi. La campagna presidenziale di Ramaswamy, che con i suoi investimenti nei settori della biotecnologia e della farmaceutica ha accumulato un patrimonio netto stimato in 600 milioni di dollari, aveva raggiunto l'apice la scorsa estate, quando per un breve periodo i sondaggi lo avevano dato al secondo posto tra i candidati repubblicani alle spalle dell'ex presidente. La stella politica dell'imprenditore si è però offuscata negli ultimi mesi, specie dopo i deludenti dibattiti con i suoi avversari. (segue) (Was)