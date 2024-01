Usa: Trump si impone sugli altri candidati repubblicani in Iowa, secondo DeSantis (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciononostante, quest'anno finire secondi, alle spalle di Trump, è considerata questione di sopravvivenza politica per quasi tutti i candidati alternativi all'ex presidente. In particolare per Haley e DeSantis, che non a caso nelle ultime settimane hanno trascorso molto tempo a fare campagna elettorale in Iowa. I due si sono concentrati soprattutto sulle aree urbane, ovvero quelle nelle quali l'elettorato è considerato più moderato se non democratico (in uno Stato nel quale negli ultimi anni, in controtendenza rispetto ad altre aree del Midwest, il Partito repubblicano si è sempre affermato alle elezioni statali e federali). Le zone rurali dello Stato sono infatti saldamente a favore di Trump. Haley, come sottolinea oggi il portale d'informazione politica "Axios", ha trascorso le ultime ore prima del voto nei sobborghi della capitale Des Moines, nei quali il senatore della Florida Marco Rubio si è affermato in occasione delle primarie repubblicane del 2016. Un tentativo di attirare il voto conservatore moderato che sembra dettato anche dagli ultimi sondaggi: secondo "Nbc News", il 43 per cento degli intervistati favorevoli all'ex ambasciatrice all'Onu voterebbe per Biden a novembre nel caso in cui il candidato repubblicano fosse Trump. (Was)