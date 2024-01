Ucraina: "Financial Times", Ue avvia indagine su livelli forniture armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta conducendo un'indagine sulle forniture di armamenti fornite a Kiev dagli Stati membri: l'audit si svolge sullo sfondo delle dichiarazioni secondo cui diversi Paesi avrebbero inviato meno di quanto avrebbero potuto. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times", citando fonti informate dell'Ue. "Bruxelles sta conducendo una verifica sugli armamenti forniti all'Ucraina dagli Stati membri dell'Ue dopo l'inizio dell'invasione della Federazione Russa, in risposta alle dichiarazioni secondo cui alcune Paesi non hanno inviato quante armi avrebbero potuto", si legge sul quotidiano. Secondo le fonti del giornale britannico, l'analisi viene effettuata dal Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), che intende presentare i suoi risultati ai Paesi membri prima del vertice straordinario dei leader dell'Ue del primo febbraio. Secondo fonti diplomatiche, l’audit si baserà sui materiali presentati dagli Stati membri in risposta alle richieste dell'Eeas. Secondo una delle fonti, l'audit in corso ha già incontrato la resistenza di diversi Paesi che non vorrebbero fornire i dati completi. Come riporta il "Financial Times", la decisione di avviare un'indagine è avvenuta in seguito alla richiesta del cancelliere tedesco Olaf Scholz di contare e confrontare le forniture militari dai Paesi dell’Ue a Kiev. Scholz aveva affermato che i Paesi dell’Ue dovranno aumentare la spesa per l’assistenza militare all’Ucraina quando adotteranno un nuovo bilancio per il 2024, come ha già fatto la Germania. Il cancelliere tedesco ha ricordato che l’attuale progetto di bilancio della Germania prevede 8 miliardi di euro per il sostegno militare a Kiev. Allo stesso tempo, Scholz ha aggiunto che i volumi di forniture di armi previste dalla maggior parte dei Paesi membri dell’Ue per l’Ucraina sono “troppo bassi”. Scholz ha chiarito che Berlino ha chiesto a Bruxelles informazioni sui bilanci dei Paesi Ue per avere dati più concreti in vista della prossima riunione del Consiglio europeo. (Rel)