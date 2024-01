Kazakhstan: Banca mondiale, Paese rafforzerà il suo ruolo di leadership regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice della Banca mondiale per l'Asia centrale, Tatyana Proskuryakova, ha affermato che il ruolo del Kazakhstan come Paese di riferimento regionale si rafforzerà in futuro. Lo ha riferito oggi il servizio stampa del governo kazako, dopo un incontro tra Proskuryakova e il primo ministro Alikhan Smailov. Durante l'incontro, che si è svolto ad Astana, Smailov e Proskuryakova hanno discusso di progetti comuni nel campo dello sviluppo economico, della digitalizzazione e della protezione ambientale. "Penso che il ruolo del Kazakhstan come leader regionale sarà rafforzato", ha detto la funzionaria della Banca mondiale. Smailov ha osservato che il governo della repubblica è impegnato ad approfondire ulteriormente la cooperazione con la Banca mondiale: in oltre 30 anni di cooperazione, nel Paese sono stati attuati 48 progetti comuni per un valore di oltre 8 miliardi di dollari. I progetti congiunti attualmente in corso nel Paese sono sei. (Res)