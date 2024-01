Indonesia: governo proroga sussidi energetici in vista di aumenti dei prezzi del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Indonesia ha deciso di prorogare i sussidi energetici in vigore nel Paese, per preservare il potere d'acquisto dei cittadini in vista di potenziali aumenti della domanda e dei prezzi del petrolio nei prossimi mesi. Lo ha annunciato un funzionario del ministero dell'Energia indonesiano, ricordando il contesto globale segnato da crescenti tensioni geopolitiche, specie nella regione del Mar Rosso, vitale per il commercio marittimo mondiale. Tali fattori, uniti a incertezze riguardanti il quadro interno di Paesi come Stati Uniti e Libia e al taglio della produzione da parte dei paesi Apec, ha spinto Giacarta a prorogare i sussidi per preservare la stabilità finanziaria delle famiglie. (Fim)