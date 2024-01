Davos: al via Forum economico mondiale, attesi interventi di von der Leyen, Zelensky e del premier cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ricostruire la fiducia”: è questo il motto dell’edizione del 2024 del Forum economico mondiale, tradizionale appuntamento annuale che si svolge a Davos, in Svizzera, e riunisce leader internazionali, rappresentanti governativi oltre a esponenti del mondo dell’economia e delle imprese. La prima giornata di lavori si aprirà oggi con nomi importanti: sono previsti, infatti, gli interventi della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, del premier cinese Li Qiang e del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan. Ancora non confermato un bilaterale fra il premier cinese e Zelensky che, arrivato ieri in Svizzera, ha già in agenda una serie di incontri con gli altri leader e i principali alleati dell’Ucraina. Proprio Davos, d’altronde, domenica ha ospitato una nuova riunione a livello di consiglieri politici incentrata sulla cosiddetta “Formula di pace” in dieci punti promossa dal presidente Zelensky. La Cina, tuttavia, non ha partecipato ai lavori. (segue) (Res)