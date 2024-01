Davos: al via Forum economico mondiale, attesi interventi di von der Leyen, Zelensky e del premier cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, intanto, Zelensky ha incassato il sostegno della presidente svizzera, Viola Amherd: nel corso del loro incontro a Berna, la capitale elvetica, Amherd si è detta pronta a organizzare e ospitare un vertice di pace internazionale per porre fine al conflitto fra Russia e Ucraina. Le rispettive squadre di lavoro dei due capi di Stato sembrano intenzionate a dare il via all’organizzazione del vertice già dalla giornata odierna ma, a quel che emerge, la Russia non sarà coinvolta nel processo. Non a caso è stato lo stesso Zelensky ad affermare che l'Ucraina è aperta "a tutti i Paesi del mondo che rispettano la sua sovranità e integrità territoriale”, di conseguenza potete “trarre le conclusioni su chi invitare". Proprio in questo contesto, peraltro, il presidente ucraino ha sottolineato il "ruolo significativo della Cina nel mondo", aggiungendo di auspicare che si riesca a coinvolgere Pechino sia nella Formula di pace, sia nel vertice organizzato dalle autorità elvetiche. (Res)