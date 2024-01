Crimea: ministero Interno russo, arrestato uomo che estorceva denaro per inviarlo a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Crimea ha arrestato un uomo sospettato di aver estorto denaro per inviarlo alle Forze armate dell'Ucraina. Lo ha detto la portavoce del ministero dell'Interno russo, Irina Volk. "In Crimea, la polizia ha arrestato una persona sospetta di estorsione di una grande quantità di denaro da un residente di Simferopol. Secondo i dati preliminari, l'attaccante ha estorto denaro da una notaia minacciando violenza, presumibilmente per finanziare le Forze armate ucraine", si legge in una nota di Volk. Nel corso delle perquisizioni a casa dell'uomo la polizia gli ha sequestrato cellulari, schede Sim, una grande quantità di denaro in rubli e valuta estera, documenti e altri oggetti di valore probatorio. (Rum)