Corea del Nord: test balistico, colloquio tra alti funzionari di Usa, Corea del Sud e Giappone (2)

- La Corea del Nord ha collaudato con successo un missile balistico a medio raggio alimentato a propellente solido e dotato di una testata ipersonica. Lo ha annunciato ieri l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, "Korean Central News Agency" ("Kcna"), all'indomani del test balistico effettuato da Pyongyang domenica. Il collaudo è servito a "verificare le caratteristiche di planata e manovrabilità" della testata ipersonica e "l'affidabilità dei nuovi motori multistadio a propellente solido e a spinta elevata", ha riferito oggi l'agenzia di stampa. Le forze armate della Corea del Sud avevano denunciato già domenica il lancio di un presunto missile balistico a raggio intermedio nordcoreano verso il mar del Giappone, il primo test di questo genere effettuato dalla Corea del Nord nel 2024. Il missile è stato lanciato da una località alle porte di Pyongyang, e secondo il governo giapponese si è inabissato nelle acque del Mar del Giappone all'esterno della zona economica esclusiva di Tokyo. Secondo il ministero della Difesa giapponese, il missile ha percorso una distanza di almeno 500 chilometri e raggiunto una altitudine massima superiore a 50 chilometri. I missili e le testate ipersoniche sono progettati per volare a una velocità superiore a cinque volte quella del suono, effettuando manovre elusive prima di raggiungere il bersaglio. Il collaudo di ieri segue di meno di un mese il lancio di un missile balistico intercontinentale a propellente solido da parte della Corea del Nord, in un contesto di progressivo aumento delle tensioni nella Penisola coreana. (segue) (Was)