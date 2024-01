Usa: caucus Iowa, Greene esulta per vittoria Trump: "se rieletto espulsioni di massa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, della Georgia, ha accolto con soddisfazione la schiacciante vittoria dell'ex presidente Donald Trump ai caucus in Iowa, primo appuntamento nel calendario delle primarie presidenziali del Partito repubblicano. Greene ha sollecitato gli elettori a sostenere Trump alle primarie e rieleggerlo presidente il prossimo novembre. sostenendo che una volta tornato alla Casa Bianca, Trump decreterebbe "espulsioni di massa" dei ben 3,8 milioni di immigrati entrati illegalmente negli Stati Uniti dall'inizio del 2021, dopo l'insediamento del presidente Joe Biden. "Dobbiamo lottare per un confine sicuro e il presidente Trump lo farà, avvierà espulsioni di massa sin dal primo giorno, e io non vedo l'ora che accada", ha sostenuto la deputata durante un comizio a sostegno dell'ex presidente a Boone, in Iowa. Greene, ben nota per i suoi eccessi retorici, ha tracciato un parallelo tra l'immigrazione illegale e il terrorismo, e paragonato gli immigrati clandestini ai militanti dell'organizzazione islamista palestinese Hamas. "Sono nel nostro Paese, e potete scommettere che molti tra loro sono terroristi cui piacerebbe attaccarci, proprio come Israele è stata attaccata dai terroristi di Hamas oltreoceano", ha affermato la deputata. (Was)