Usa: quasi concluso conteggiati in Iowa, DeSantis ancora in vantaggio su Haley

- Si è quasi concluso il conteggio dei voti nello Stato Usa dell'Iowa, dove ieri si sono tenuti i caucus, primo appuntamento nel calendario delle primarie presidenziali del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali. La vittoria Donald Trump è ormai annunciata, e col 90 per cento dei voti già scrutinati, l'ex presidente mantiene una percentuale di consensi superiore al 50 per cento. Sembra ormai certo anche il secondo posto del governatore della Florida, Ron DeSantis, che ha ottenuto il 21,3 per cento dei consensi contro il 19 per cento dell’ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley. Secondo Decision Desk Hq l'affluenza alle urne in Iowa è stata di circa 110mila elettori in totale, un calo significativo rispetto ai caucus del 2016, quando l'affluenza era stata di quasi 187mila elettori. Il calo è dovuto soprattutto al maltempo: quello di ieri è stato secondo i meteorologi il giorno di elezione più freddo nella storia dell'Iowa, con temperature inferiori allo zero in gran parte dello Stato. (Was)