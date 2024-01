Taiwan: Usa "delusi" da decisione di Nauru di interrompere le relazioni diplomatiche con Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione assunta ieri dal governo di Nauru di interrompere i rapporti diplomatici con Taiwan e avviare relazioni ufficiali con la Cina "è una decisione sovrana, ma resta comunque una delusione". Lo afferma tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui Taiwan "è un partner affidabile, affine nei principi e democratico". Di contro, "la Repubblica Popolare Cinese, in cambio delle relazioni diplomatiche formula spesso promesse che alla fine rimangono inadempiute". Il dipartimento di Stato incoraggia "tutti i Paesi a ampliare il coinvolgimento con Taiwan e a continuare a sostenere la democrazia, il buon governo, la trasparenza e il rispetto dello stato di diritto", e aggiunge che gli Stati Uniti "continueranno ad approfondire e espandere il nostro coinvolgimento con Taiwan sulla base dei molti interessi e valori comuni, a sostenere la partecipazione significativa di Taiwan alla comunità internazionale e a rafforzare i nostri legami economici, in linea con la nostra consolidata politica di una sola Cina". (segue) (Was)