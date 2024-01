Russia: "Shot", esplosioni e un incendio a Voronezh nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di forti esplosioni sono risuonate nella notte a Voronezh, in Russia. Lo riferisce il canale Telegram "Shot", secondo cui gli abitanti del distretto sud-occidentale e di Shilovo hanno udito delle esplosioni. In precedenza, dopo un attacco subito da armamenti non identificati, un condominio residenziale in via Teplichnaya è stato danneggiato e al suo interno è divampato un incendio. Alcuni residenti locali hanno riferito che le finestre dei loro infissi tremavano a causa dei forti rumori. Si sono sentite in totale dalle cinque alle nove esplosioni. Al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito alle cause delle esplosioni. (Rum)