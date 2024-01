© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commentato l'esito dei caucus che si sono tenuti in Iowa, e che hanno segnato l'inizio delle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali Usa in programma nel mese di novembre. "Sembra che Donald Trump abbia appena vinto in Iowa. A questo punto è chiaramente il favorito dell'opposizione", ha scritto Biden sui social media. (Was)