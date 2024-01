Ucraina: Kuleba sollecita Washington ad approvare nuovi finanziamenti, "il tempo sta scadendo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, ha sollecitato il Congresso federale Usa ad approvare al più presto il pacchetto da 60 miliardi di dollari necessario a proseguire il sostegno militare a Kiev, avvertendo che "il tempo sta per scadere" a fronte della rinnovata offensiva delle forze armate russe nell'est del Paese. Intervistato dall'emittente televisiva "Abc News", Kuleba ha nuovamente affermato che una sconfitta militare della Russia potrebbe aprire la strada ad un confronto diretto tra la Russia e la Nato, e dunque ad un potenziale intervento delle forze armate statunitensi. "Qualunque sia il prezzo attuale del sostegno all'Ucraina, il prezzo di rimediare al caos mondiale nel caso di una sconfitta ucraina sarebbe molto, molto più alto", ha detto il ministro. Kuleba ha avvertito inoltre che una vittoria della Russia invierebbe un messaggio pericoloso ai nemici dell'Occidente: "Se l'Occidente non è in grado di fermare la Russia in Ucraina, chi altro potrebbe fermarla in altre parti del mondo?", ha chiesto Kuleba, precisando però che Kiev non accetterà mai una sconfitta: "Se anche esaurissimo le armi, combatteremmo coi badili", ha detto il ministro, "perché in ballo c'è l'esistenza di questa nazione". (Was)