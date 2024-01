Usa: Trump si impone sugli altri candidati repubblicani in Iowa, secondo DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ottenuto una schiacciante vittoria ai caucus nello Stato dell'Iowa, primo appuntamento nel calendario delle primarie presidenziali del Partito repubblicano in vista delle elezioni che si terranno il prossimo novembre. La vittoria di Trump, già annunciata dai media statunitensi e rivendicata dall'ex inquilino della Casa Bianca nella serata di ieri, è stata confermata dall'esito dello spoglio dei voti, ormai ultimato. Ha sostenuto l'ex presidente il 51 per cento degli elettori repubblicani dell'Iowa, mentre gli altri candidati - primi tra tutti il governatore della Florida Ron DeSantis e l'ex ambasciatrice delle Nazioni Unite all'Onu, Nikki Haley - si sono dovuti accontentare di competere per il secondo posto. A conteggi ormai ultimati, DeSantis risulta in vantaggio su Haley con il 21,3 per cento dei consensi contro il 19 per cento dell’ex ambasciatrice. Le rigidissime temperature di queste ore hanno pesato sull'affluenza alle urne, che è stata di circa 110mila elettori in totale: un calo significativo rispetto ai caucus del 2016, quando ai caucus avevano preso parte quasi 187mila elettori. (segue) (Was)