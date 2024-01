Usa: Trump si impone sugli altri candidati repubblicani in Iowa, secondo DeSantis (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Essendo il primo appuntamento dell’anno elettorale che porterà al rinnovo della Casa Bianca, della Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato federale, i caucus dello Stato sono ritenuti in grado d’influire sulle successive scelte degli elettori in altri Stati, dando l’idea che un candidato sia destinato alla vittoria finale, che abbia delle chance o che, al contrario, non abbia alcuna possibilità di farcela. È tuttavia accaduto spesso, soprattutto negli ultimi anni, che il vincitore dei caucus in Iowa non abbia poi ottenuto l’agognata candidatura del proprio partito alla Casa Bianca. È il caso dell’ex governatore dell’Arkansas Mike Huckabee nel 2008 (il candidato repubblicano fu John McCain), del rappresentante texano Ron Paul nel 2012 (a vincere le primarie fu Mitt Romney) e del senatore Ted Cruz, anch’egli texano, nel 2016 (quando a imporsi alla fine fu proprio Trump). Nel 2020 l’Iowa ha invece illuso il democratico Pete Buttigieg (all’epoca sindaco di South Bend, ora segretario ai Trasporti), la cui candidatura si è via via sgonfiata nel corso delle primarie in favore di quella dell’attuale presidente Biden. (segue) (Was)