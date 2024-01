Germania-Ue: il partito di Wagenknecht vuole un'Europa di democrazia sovrane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di estrema sinistra tedesco Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw) vuole “un’Europa indipendente di democrazie sovrane, pacifica e giusta”, non caratterizzata dalla “centralizzazione del potere nella Commissione europea, ma da una cooperazione paritaria, progetti economici comuni e un regole uniformi per l’equità del mercato interno e lo scambio culturale”. È quanto la dirigenza del Bsw afferma nella sua proposta di programma per le prossime elezioni europee, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” che ha visionato il documento. Secondo il Bsw, l'Ue attuale lede l'ideale europeo con una “politica fuori dal mondo di lontani tecnocrati (...) a malapena controllati in maniera democratica”. Per molti europei, si tratta “giustamente” di “un attacco alla democrazia e una minaccia alla loro cultura e identità” o di una “furia normativa dell'Ue, kafkiano, dilagante”. Per il Bsw, “l'integrazione” verso uno “Stato unitario sovranazionale” si è rivelata un “percorso fuorviante che divide l’Europa anziché unirla”. Il partito è stato recentemente fondato da Sahra Wagenknecht, già deputata al Bundestag dei post-comunisti di La Sinistra. Wagenknecht è ritenuta vicina alla Russia da quando era in questa formazione. Il Bsw riunisce fuoriusciti di La Sinistra ed è copresieduto da Wagenknecht con Amira Mohamed Ali. (Geb)