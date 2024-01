Iraq: esplosioni vicino al consolato Usa a Erbil, struttura non è stata colpita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse esplosioni sono state segnalate nei pressi del consolato statunitense a Erbil, in Iraq. Lo ha riferito una fonte anonima all’emittente “Abc”, aggiungendo che gli attacchi hanno portato alla morte di quattro persone. Nessuna di queste sarebbe un militare statunitense o della coalizione internazionale che sta aiutando il governo di Baghdad nel contrasto alle organizzazioni terroristiche. “Le strutture statunitensi non sono state colpite, e non sono stati registrati danni né feriti”, ha detto un funzionario Usa rimasto anonimo all’emittente. (Was)