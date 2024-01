Usa: Harris contro Trump prima dei caucus in Iowa, lo batteremo di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha commentato i caucus che prenderanno il via tra meno di mezz’ora in Iowa, primo passo del percorso che porterà alla selezione del candidato repubblicano alle elezioni di novembre. Parlando all’emittente “Abc”, la vicepresidente ha detto la sua davanti alla prospettiva di una vittoria dell’ex presidente Donald Trump, che conserva un grande vantaggio rispetto ai suoi avversari in tutti i sondaggi. “Lo abbiamo battuto già una volta, e lo batteremo di nuovo”, ha detto. (Was)