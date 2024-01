Usa: caucus in Iowa, repubblicani prevedono affluenza inferiore alle attese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano si aspetta una affluenza inferiore rispetto al solito in occasione dei caucus che stanno per prendere il via nello Stato dell’Iowa, che danno il via al percorso che porterà alla selezione del candidato repubblicano alle elezioni di novembre. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Cnn” che il livello registrato nel 2016, pari a 186 mila elettori, non sarà “quasi sicuramente” raggiunto. Le ultime stime indicano numeri più vicino al dato del 2012, pari a 121 mila. Il motivo è da ricercare nelle temperature gelide che sono state registrate ieri nello Stato, anche inferiori ai venti gradi sotto lo zero. (Was)