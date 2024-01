Usa: sondaggio “Cnn” in Iowa, più di metà dei partecipanti ai caucus si identifica con Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più della metà dei partecipanti ai caucus che hanno appena preso il via nello Stato dell’Iowa, primo passo del percorso che porterà alla selezione del candidato repubblicano alle elezioni di novembre, si identifica con la narrativa di Donald Trump e con il movimento “Maga”, dedicato allo slogan “Make America great again” che l’ex presidente ha utilizzato in campagna elettorale del 2016. Stando ai risultati dei sondaggi preliminari effettuati dall’emittente “Cnn”, in occasione dei caucus, pochi dei partecipanti riconoscono la vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. In pochi hanno espresso preoccupazione in merito ai numerosi processi avviati nei confronti di Trump, e circa sei su dieci hanno affermato di sostenere comunque la sua presidenza, anche nel caso di una condanna penale. (Was)