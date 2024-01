© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato nuovamente Joe Biden durante la sua visita a sorpresa a Clive, sede di uno dei caucus che hanno da poco preso il via in Iowa, accusando l’attuale presidente di corruzione. “Sono l’unico che può batterlo”, ha detto ai presenti. (Was)