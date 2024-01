© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato dichiarato vincitore al caucus in corso a Clive, in Iowa, ancora prima del discorso del deputato repubblicano Chip Roy, sul posto per sostenere Ron DeSantis. Lo riferisce il “New York Times”, dopo che le proiezioni preliminari hanno confermato la vittoria attesa dell’ex presidente nello Stato. (Was)