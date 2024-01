Usa: caucus Iowa, a Trump oltre il 50 per cento dei consensi, DeSantis supera Haley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ottenuto una vittoria schiacciante ai caucus repubblicani in Iowa, primo appuntamento delle primarie che selezioneranno il candidato del Partito repubblicano alle prossime elezioni presidenziali Usa. Stando agli ultimi aggiornamenti forniti da Decision Desk Hq e rilanciati dalla stampa Usa, con circa il 40 per cento dei voti scrutinati, Trump si è aggiudicato il 52,7 per cento dei consensi seguito dal governatore della Florida, Ron DeSantis, con il 20 per cento. L’ex ambasciatrice Nikki Haley si è fermata al 18,8 per cento dei voti, seguita da Vivek Ramaswamy con il 7,7 per cento. (Was)