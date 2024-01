Usa: 34 per cento voti conteggiati in Iowa, DeSantis e Haley corrono per secondo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Donald Trump ai caucus del Partito repubblicano in Iowa è ormai annunciata, mentre resta ancora conteso il secondo posto: il governatore della Florida, Ron DeSantis, e l’ex ambasciatrice Nikki Haley hanno rispettivamente il 20,7 e il 19 per cento dei voti, con il 34 per cento dei voti conteggiati. Stando alle proiezioni dell’emittente “Cnn”, Trump mantiene un solido vantaggio con il 51,9 per cento. (Was)