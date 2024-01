Usa: campagna elettorale di Biden, vittoria di Trump alle primarie porterà bugie senza fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff della campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha messo in guardia i cittadini contro una possibile vittoria del suo predecessore, Donald Trump, alle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni di novembre. “I risultati dei caucus in Iowa parlano chiaro: Donald Trump è ufficialmente il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2024, e ora dobbiamo lavorare ancora più duramente”, si legge in una email inviata agli elettori nelle ultime ore, mentre in Iowa prosegue il conteggio dei voti. La campagna elettorale di Biden ha anche messo in guardia contro “vili attacchi e bugie senza fine” che arriverebbero dopo una eventuale nomination di Trump. (Was)