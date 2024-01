Giappone-Australia: governi discutono cooperazione militare in caso di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Australia hanno iniziato a discutere i margini per la cooperazione bilaterale nell'eventualità di crisi militari regionali che coinvolgano entrambi i Paesi. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui Tokyo intende elaborare esempi e scenari di collaborazione tra le Forze di autodifesa giapponesi e le forze armate australiane, su cui poggiare in un secondo momento la definizione di vere e proprie linee guida. Stando alle fonti, i colloqui serviranno anche a fare il punto della crescente complessità e frequenza delle esercitazioni congiunte tra le forze armate dei due Paesi, con l'obiettivo condiviso di rafforzare la deterrenza a fronte del crescente attivismo militare di Pechino nell'Indo-Pacifico. Le consultazioni a livello di funzionari sono state avviate sulla base di una dichiarazione congiunta riguardante la cooperazione in materia di sicurezza, firmata dal primo ministro giapponese Fumio Kishida e dal suo omologo australiano Anthony Albanese durante un incontro a Canberra nell'ottobre 2022. (Git)