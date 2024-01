Giappone: fallimenti aziendali in crescita nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei fallimenti aziendali in Giappone è aumentato nel corso del 2023, superando quota 8.000 per la prima volta in quattro anni, a causa dell'aumento del prezzo dei materiali e degli aumenti salariali che hanno eroso i ricavi aziendali, secondo i dati pubblicati oggi dalla società giapponese di ricerca creditizia Tokyo Shoko Research. Le fallimenti aziendali con debiti di almeno 10 milioni di yen (68 milioni di dollari) sono aumentati del 35,2 per cento nel 2023 rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 8.690 e registrando un aumento per il secondo anno consecutivo. Aumenti dei costi del lavoro dovuti alla carenza di personale, in particolare nell'industria delle costruzioni, e aumenti dei prezzi delle materie prime e dell'energia hanno colpito duramente le aziende, alcune delle quali erano già gravate dal rimborso dei prestiti forniti nell'ambito del programma di aiuti pandemici del governo giapponese. (segue) (Git)