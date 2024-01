Giappone: fallimenti aziendali in crescita nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti e 10 i settori coperti dall'indagine hanno registrato un aumento dei fallimenti, a cominciare dal settore dei servizi, che ne ha registrati 2.940, in aumento del 41,7 per cento. Nell'industria delle costruzioni i fallimenti sono stati 1.693, in aumento del 41,8 per cento. Il totale delle passività lasciate dalle aziende fallite è aumentato del 3,1 per cento a 2.400 miliardi di yen, guidato dall'azienda Panasonic Liquid Crystal Display Co., che ha richiesto la liquidazione a settembre 2023 con debiti pari a 583,6 miliardi di yen. (Git)