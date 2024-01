Corea del Nord: test balistico, colloquio tra alti funzionari di Usa, Corea del Sud e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto funzionario degli Stati Uniti per la Corea del Nord, il Dr. Jung H. Pak, ha preso parte ieri ad un colloquio telefonico trilaterale con il rappresentante speciale per la Pace e la sicurezza nella Penisola coreana della Corea del Sud, Kim Gunn, e con il direttore generale del ministero degli Affari esteri Giapponese per gli Affari asiatici e oceanici, Namazu Hiroyuki, durante il quale è stato univocamente condannato il lancio di un missile balistico a medio raggio a propellente solido effettuato domenica dalla Corea del Nord. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui il collaudo ha violato numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I tre funzionari nordcoreani hanno definito le azioni della Corea del Nord pericolose, irresponsabili e destabilizzanti per la sicurezza regionale e internazionale. I funzionari hanno ribadito l'impegno a rafforzare la cooperazione nell'ambito della sicurezza in risposta alla minaccia rappresentata dalla Corea del Nord, hanno condiviso valutazioni sulle recenti azioni di Pyongyang e hanno confermato che continueranno a coordinare strettamente le risposte a breve e lungo termine, sia presso le Nazioni Unite che con alleati e partner. (segue) (Was)